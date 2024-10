Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron sur une base militaire du Grand Est où la France forme 2.500 Ukrainiens

Emmanuel Macron s'apprête ce mercredi à annoncer la création d’une brigade ukrainienne formée sur le territoire français. Si le lieu doit rester secret pour des raisons de sécurité, à l’Élysée, on parle sobrement d’une base militaire située dans le Grand Est. Une partie a été privatisée pour former exclusivement les soldats ukrainiens de la 155e brigade mécanisée. Des tranchées y ont été spécialement creusées pour reproduire au plus près le champ de bataille ukrainien.

Une brigade de 4.500 militaires

Cette brigade ukrainienne, interarme, est composée de 4.500 militaires. 2.500 sont formés en France et 2.000 autres le seront dans les prochaines semaines sur place, en Ukraine. Elle représente un investissement important pour l’armée française, qui mobilise environ 1.500 soldats pour conduire et sécuriser cette formation. Postes de commandement, bataillons d’infanterie ou encore spécialistes du renseignement… Les soldats Ukrainiens sont aussi bien des cadres que des jeunes engagés, tout juste sortis des classes.

La France fournit également du matériel militaire pour équiper la brigade : environ 150 véhicules blindés dont des VAB ou des AMX 10RC, ainsi que 20 postes de tir de missiles Milan. L’objectif étant de remettre clé en main, dans quelques mois, une brigade complète aux états-majors de Kiev, prête à partir au combat sur le front du Donbass.