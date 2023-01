Emmanuel Macron évoquera la refondation du système de santé à l'hôpital de Corbeil-Essonnes

C'est un déplacement très attendu, au moment où l'hôpital traverse une crise sans précédent. Emmanuel Macron est attendu ce vendredi matin au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes pour présenter ses vœux au monde de la santé. Il ira notamment à la rencontre des équipes du service pédiatrique qui, comme un peu partout en France, doivent faire face en ce moment à la triple épidémie : Covid-19, grippe et bronchiolite. Le chef de l'État devrait profiter de ses vœux pour lancer le vaste chantier de la refondation de l’hôpital.

Une première en six ans

C'est la première fois en six ans qu'Emmanuel Macron consacre une prise de parole aux professionnels de santé à l’occasion de la nouvelle année. Selon l'Élysée, il reviendra sur les actions engagées, les défis à relever et les travaux à conduire pour refonder le système. Et si rien n’a encore filtré, l’entourage du Président promet des annonces importantes.

Les soignants attendent des mesures fortes

Le chef de l'État pourrait notamment dévoiler une partie du plan santé sur lequel travaille son ministre de la Santé, François Braun. Urgences débordées, pénurie de médecins, grève des praticiens libéraux, déserts médicaux, ou encore crise des vocations… Les griefs ne manquent pas et les soignants attendent des mesures fortes.

Toute la difficulté pour Emmanuel Macron est que plusieurs dizaines de milliards d’euros ont déjà été dépensés dans le cadre du Ségur de la santé et que malgré tout, les professionnels continuent d'expliquer qu'il s'agit d'une rustine. C’est donc plus, sur la façon dont fonctionne le système que le Président compte faire évoluer les choses, indique un conseiller, sans donner plus de détails.