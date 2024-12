«Emmanuel Macron est en échec [...] il ne lui reste que la démission», juge Jean-Philippe Tanguy

La censure est plus proche que jamais. Après l'utilisation du 49.3 ce lundi par Michel Barnier pour faire adopter la loi de financement de la Sécurité sociale, l'opposition se veut plus que jamais déterminée pour faire tomber le gouvernement du Premier ministre. Le Nouveau Front populaire (NFP) tout comme le Rassemblement national, ont chacun déposé une motion de censure. Et le RN a prévu : les députés du groupe voteront leur motion de censure, mais aussi celle de la gauche, actant de facto, la fin du gouvernement Barnier.

"C'est ce que prévoit la cinquième République"

Invité ce mardi matin au micro d'Europe 1, le député Rassemblement national de la Somme Jean-Philippe Tanguy confirme le vote de la motion de censure et appelle désormais à aller plus loin. "Monsieur Macron est en échec sur toute la ligne. Il y aurait pu choisir pour s'en sortir, les référendums. On en a beaucoup parlé mais il ne l'a jamais fait. Il a choisi la dissolution, il a perdu lamentablement. Maintenant, il reste la démission. C'est ce que prévoit la cinquième République" insiste-t-il face à Sonia Mabrouk.

"C'est ce qui lui reste comme solution dans l'attente de la dissolution cet été. Moi, j'assume cette logique des choses" poursuit-il, estimant que "quand on rate la dissolution, quand on se prend une telle sanction de nos compatriotes, eh bien, on doit partir", conclut-il.