Emmanuel Macron en Afrique : après Brazzaville, le président entame une étape sensible à Kinshasa

Emmanuel Macron poursuit son déplacement en Afrique. Après l'Angola et le Congo, le président se rend ce samedi à Kinshasa. Cette visite du chef d'État français intervient dans un contexte régional explosif car cela fait plus d’un an que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont en conflit. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 qui a conquis de nombreuses localités dans l’est de la République démocratique du Congo. Les combats entre l’armée congolaise et le mouvement rebelle ont redoublé d’intensité ces dernières semaines.

Une "régression inacceptable"

Des combats qualifiés de "régression inacceptable" par Emmanuel Macron, qui insiste sur la nécessité d’"une réponse collective", sous-entendu régionale. Et si Paris reconnait officiellement le "soutien" de Kigali au M23, aucune rupture dans les relations diplomatiques franco-rwandaises ne semblent à l’ordre du jour.

Le dossier sera bien entendu au cœur des discussions ce samedi entre le président français et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui espère a minima une condamnation ferme. Pour le moment, dans le plus grand pays francophone, une partie de la population accuse le président français de soutenir le Rwanda. Des manifestations contre sa venue ont d’ailleurs eu lieu ces derniers jours.