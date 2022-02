Emmanuel Macron : de Président à candidat, une transition de plus en plus assumée

Le Président candidat Emmanuel Macron se dévoile un peu plus à chaque déplacement. Et va plus loin que les simples promesses, avec des propos lourds de sens lors de son déplacement dans le Nord, ce mercredi. "Je ne serai pas plus long, mais je reviendrai." C'est bel et bien le ton et le choix des mots qui interpellent.

C'était encore le cas mercredi, devant les élus du bassin minier de Liévin. "Les engagements que l'on prend valent lettre de sang et ils seront tenus. C'est ça, la responsabilité. C'est rendre des comptes sur ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Je me sens responsable de ce qu'on a réussi à faire et pas réussi à faire. Je serai responsable des engagements que j'ai pris devant vous aujourd'hui".

Xavier Bertrand dénonce "l'hypocrisie" de Macron

Tel un politique en meeting, Emmanuel Macron veut convaincre son auditoire et par là même faire sortir de leurs gonds ses adversaires, à l'image du républicain Xavier Bertrand, présent dans l'assistance. "Un déplacement électoral n'a pas à être pris en charge par la République et il est temps que cette hypocrisie cesse. De quoi Emmanuel Macron a-t-il peur ?"

Pas le sujet pour le chef de l'État , dont la réponse est toute trouvée "Dans les moments que nous vivons, la pandémie qui est encore là et les tensions géopolitiques que nous évoquons, tous les responsables politiques doivent être à la hauteur des circonstances."

Tenter de s'afficher au dessus de la mêlée. Voilà finalement la stratégie d'Emmanuel Macron, qui ne semble décidément pas pressé de sortir de cette posture.