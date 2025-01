Emmanuel Macron bat un nouveau record d'impopularité, défiance forte envers François Bayrou

Pour la première fois depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron passe sous la barre des 20% d'opinion favorable des Français, avec 18%, selon un sondage Elabe. Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, fait un peu mieux en recueillant la confiance de 20% des Français.

Emmanuel Macron bat un nouveau record d'impopularité depuis son accession à l'Elysée en 2017, ne recueillant la confiance que de 18% des Français, selon un sondage Elabe paru jeudi. Dans cette étude pour Les Echos, seuls 51% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 font confiance au Président "pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays" (-6 points).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Marine Le Pen a son plus haut niveau de popularité depuis 2017

Alors qu'il n'a pas encore prononcé son discours de politique générale, François Bayrou fait aussi face à une forte défiance : 20% des Français lui font confiance comme Premier ministre, un niveau très éloigné de ceux enregistrés par ses prédécesseurs lors de leur prise de fonction.

À lire aussi SONDAGE - François Bayrou commence son mandat avec une popularité historiquement basse

Au classement des personnalités, Édouard Philippe progresse pour le deuxième mois consécutif (42%, +1 point), Jordan Bardella retrouve son niveau post-élection européenne (38%, +3 points), Marine Le Pen est à son plus haut niveau de popularité depuis mai 2017 (37%, déjà obtenu en août et septembre 2024) et Gabriel Attal recule de deux places (36%, -1 point).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le baromètre met également en évidence la forte progression de Gérald Darmanin (32%, +4 points) et Bruno Retailleau (31%, +5 points en un mois et +16 points depuis septembre). Enquête menée sur internet les 7 et 8 janvier auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.