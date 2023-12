Élisabeth Borne se dit prête à aller «plus loin» pour protéger les Français

"S'il le faut, on ira encore plus loin" : Elisabeth Borne se dit prête à mettre davantage de moyens pour protéger les Français après l'attaque au couteau commise samedi, dans un entretien au Figaro mis en ligne mercredi, aux accents très régaliens. "Tous les pays du monde sont exposés à des risques qu'il faut déjouer. Nous mobilisons des moyens pour ces Jeux olympiques (de Paris) et on en mobilisera davantage si c'est nécessaire", affirme la Première ministre, quatre jours après une attaque mortelle au couteau commise samedi à Paris, qui a mis l'exécutif sous pression face à la menace jihadiste.

"Avec les lois de programmation récemment votées, les budgets des ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Armées ont encore été renforcés. S'il le faut, on ira encore plus loin", ajoute-t-elle. La cheffe du gouvernement suggère notamment que les individus comme l'assaillant samedi, connu des services de renseignement pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques, puissent faire l'objet d'une "attention encore plus soutenue". "Il est vrai qu'un nombre important de personnes sont suivies au titre de la radicalisation et du terrorisme. Il y a des personnes suivies au titre de la psychiatrie. À l'intersection des deux, on peut avoir des individus qui exigent une attention encore plus soutenue", dit-elle.

Borne attend des propositions d'Aurélien Rousseau

Alors que son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait pointé un "ratage" dans le suivi psychiatrique de l'auteur présumé de l'attaque, Elisabeth Borne considère que "c'est l'ensemble des maillons de la chaine qu'il faut examiner". Un juge d'instruction a mis en examen mercredi le Franco-Iranien, Armand Rajabpour-Miyandoab, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque mortelle au couteau perpétrée samedi soir près de la tour Eiffel, a indiqué son avocate à l'AFP. Âgé de 26 ans, il avait dit avoir agi en "réaction à la persécution des musulmans dans le monde", alors que le gouvernement avait dit craindre l'importation sur le sol français du conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas.

L'attaque est survenue moins de deux mois après celle d'Arras dans le Pas-de-Calais qui a coûté la vie à un enseignant mi-octobre et conduit au relèvement du plan Vigipirate au niveau maximal "urgence attentat". Et à huit mois des JO-2024 l'été prochain, quand 15 millions de spectateurs seront attendus en région parisienne. Sur le très sensible projet de loi immigration, un autre dossier régalien porté par son ministre de l'Intérieur, qui fut un temps son rival pour Matignon, Elisabeth Borne dit sa "confiance" en Gérald Darmanin pour trouver une majorité à l'Assemblée nationale.

Mais elle dit aussi attendre des "propositions" de sa part et du ministre de la Santé Adrien Rousseau pour adapter éventuellement l'AME, l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papiers, remise en cause par le Sénat lors du débat sur ce projet de loi. Dans ce contexte, elle affirme aussi qu'une renégociation d'un accord franco-algérien de 1968, qui confère un statut favorable aux Algériens pour leurs conditions de circulation, de séjour et d'emploi en France, est à "l'ordre du jour". La droite et des membres de la majorité souhaitent sa remise en cause, jugeant ce traité trop favorable aux Algériens en matière d'immigration.

"Porter des réformes"

Sur le plan économique, elle ne reprend pas la proposition de son ministre de l'Économie Bruno Le Maire de réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans. "Ma première préoccupation est que les seniors restent en emploi", dit-elle en suggérant "d'étendre" la retraite progressive. Mais elle veut comme lui continuer à "porter des réformes", précisant que "le calendrier législatif des prochains mois sera guidé par l'affirmation de l'autorité, la recherche du plein emploi, les questions de l'énergie et du logement, la transformation de notre agriculture, l'efficacité de l'action publique".

Alors que plusieurs de ses ministres ont les dents qui s'aiguisent déjà pour la présidentielle de 2027, elle explique qu'à son poste "on ne commente pas les hypothétiques ambitions des uns ou des autres". "On doit continuer à consacrer notre énergie à mener les réformes suivantes. C'est ce que j'attends de tous les ministres".