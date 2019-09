Elisabeth Borne annonce "une hausse du budget du ministère de la Transition écologique de plus de 800 millions d'euros"

INTERVIEW

Le monde entier parlera climat, ce vendredi. A l’occasion d’une Grève mondiale de la jeunesse contre le réchauffement climatique, des millions de personnes vont défiler dans de nombreux pays, dont la France, afin de réclamer aux dirigeants de faire de cette question une priorité. D’ailleurs en Allemagne, c’est un plan de près de 100 milliards d’euros sur dix ans qui devrait être présenté par la Chancelière Angela Merkel dans la journée.

La France n’est pas en reste, a voulu faire savoir vendredi matin sur Europe 1 Elisabeth Borne. Il y aura "une hausse du budget du ministère de la Transition écologique de plus de 800 millions d'euros", a même affirmé la ministre de la Transition écologique et solidaire.

"On investit comme jamais"

"La France est plus mobilisée que jamais sur ce sujet du climat", a martelé Elisabeth Borne. "Quand on nous dit 'les actes ne suivent pas', si, les actes suivent, avec cette augmentation de 800 millions d'euros du budget du ministère. C’est une bonne nouvelle pour les Français, c’est une bonne nouvelle pour l’écologie. C’est quelque chose de très positif qui montre que les actes sont cohérents avec les paroles."

"Ça va nous permettre mieux accompagner les Français, ça va nous permettre d’investir comme on ne l’a jamais fait dans des transports plus propres", a encore affirmé Elisabeth Borne. "On investit comme jamais : trois milliards d’euros, + 20% par rapport à cette année pour des transports de tous les jours, et des transports plus propres. Et puis on agit pour la biodiversité. A partir de l’an prochain, on aura une nouvelle agence publique pour mieux protéger notre biodiversité", a-t-elle conclu.