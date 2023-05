Élisabeth Borne à La Réunion : la Première ministre devrait être accueillie à coups de casseroles

Près d'un an après son arrivée à Matignon, la Première ministre se rend ce jeudi sur l'île de La Réunion, département où Emmanuel Macron a réalisé l'un de ses plus mauvais scores à la dernière présidentielle. La Première ministre souhaite aller au contact de la population mais sur place, les syndicats et l'opposition souhaitent se faire entendre.

Les Réunionnais n'attendent pas grand chose d'Élisabeth Borne

Quatre ans après la dernière venue d'Emmanuel Macron, les Réunionnais, dont 30% vivent sous le seuil de pauvreté, n'attendent pas grand chose de cette visite. "Madame Borne va essayer de reconquérir un électorat plutôt favorable à la Nupes, c'est de la com", "il faut qu'elle vienne faire quelque chose de concret, on souffre ici à La Réunion", "elle représente le gouvernement, il y aura certainement des blocages", témoignent-ils au micro d'Europe 1.

"Un comité d'accueil doit être sur tout le passage"

Des manifestations sont voulues par les syndicats qui vont suivre à la trace le cortège ministériel. Jean-Marc Vella, syndicat CFDT, ne veut pas trop en dire, mais il est prêt. "Il y aura l'effet de surprise. Un comité d'accueil doit être sur tout le passage. Nous serons partout, sur toutes les lèvres et nous allons voir aussi la posture de nos politiques", lance-t-il.

Des politiques qui veulent jouer collectif avec les syndicats. Perceval Gaillard, député de La France insoumise, appelle à un concert de casseroles dès l'atterrissage de l'avion ce jeudi matin. "Accueillir Madame Borne avec le plus de bruit possible, des casserolades, etc. Il faut dire aussi que la visite va être très sécurisée. À mon avis, il y aura peu d'espace", juge-t-il.

La visite sera très encadrée mais devrait commencer en douceur. Le premier temps fort se déroulera ce jeudi matin à Salazie, l'une des plus petites communes de l'île.