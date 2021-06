Régionales en Paca : Jacob est venu soutenir Muselier, "qui a la légitimité"

"Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de gagner cette région", lance Christian Jacob devant les sympathisants LR. La droite veut sauver la région Provence-Alpes Côte d'Azur, qui menace de basculer à l'extrême droite lors des élections des dimanches 20 et 27 juin prochains. Le patron des Républicains Christian Jacob est allé en personne dans le Var soutenir son candidat Renaud Muselier, malgré les polémiques nées du soutien de la majorité présidentielle à la liste LR du président sortant.

Le président des Républicains l'assure désormais : l'heure est au rassemblement. "Quand on est candidat aux régionales, chef de liste, on compose sa liste. Aujourd'hui, il y en a un qui a la légitimité pour porter le combat, c'est Renaud Muselier et personne d'autre", assure Christian Jacob en soutien à son candidat.

"On n'a pas envie d'avoir le Front national"

Pour faire mentir les sondages, barrer la route au Rassemblement National et gagner, Renaud Muselier met en avant son bilan, notamment les importantes subventions européennes qu'il a décroché pour la région Paca. "J'avais visé deux milliards d'euros. On en a ramené cinq. Vous croyez que c'est arrivé tout seul ?", interroge-t-il. Avant de lancer une pique à son concurrent direct, Thierry Mariani : "je ne suis pas sûr que mon adversaire, qui crache sur l'Europe toute la journée, puisse avoir le meilleur résultat que moi sur un match".

Et si le pas vers La République en Marche a divisé les sympathisants, ces derniers redoutent surtout une victoire du Rassemblement National. "On n'a pas envie d'avoir le Front national", glisse l'un d'entre eux. Un autre soupire : "ça nous inquiète, le RN n'est pas très compétent, c'est une évidence". Tous s'accordent pour soutenir leur candidat. "Le scrutin sera difficile, donc il faut que l'ensemble de la droite se retrouve derrière Renaud Muselier", conclut l'un des sympathisants présents.