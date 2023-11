Élections européennes : les chasseurs devraient présenter une liste pour la défense de la ruralité

C’est une candidature qui pourrait potentiellement rebattre les cartes des élections européennes. Le lobbyiste Thierry Coste, conseiller de la Fédération nationale des chasseurs et le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen devraient présenter une liste pour la défense de la ruralité en vue des élections du 9 juin prochain. Si les contours du projet sont encore flous, une telle candidature pourrait bousculer le jeu électoral.

Une liste qui pourrait affaiblir le Rassemblement national

Le Rassemblement national (RN) est très ancré dans le monde rural, lequel vote traditionnellement plus à droite que l’ensemble de la population. Une liste pour défendre la ruralité pourrait donc affaiblir le RN, au profit du camp présidentiel. L’initiative ne déplairait d’ailleurs pas à Emmanuel Macron, qui entretient de bons rapports avec les chasseurs. Mais Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, se défend de toute instrumentalisation.

"Je suis un homme libre. Et les gens qui sont sur cette liste aussi. Ils n’ont pas besoin de pouvoir, ni d’argent, et leur avenir, c'est pas de faire de la politique, mais de défendre leurs idées et leur vie quotidienne. Donc est-ce que je suis téléguidé par quelqu’un ? Non. Est-ce que j’ai demandé son avis à qui que ce soit ? Non. Et il n'y a personne qui me fera changer d’avis", a-t-il déclaré.

La défense de la ruralité au cœur de la candidature

Parmi les sujets qui retiennent l’attention de cette candidature : la défense à la chasse mais aussi la pêche, l’agriculture, l’élevage ou la tauromachie. Un attachement à la ruralité défendu par le passé par le mouvement de la ruralité appelé Chasse, Pêche, Nature et Tradition (CPNT) qui avait recueilli près de 7% des suffrages aux élections européennes de 1999.