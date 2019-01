Elections européennes : Brice Hortefeux loue François-Xavier Bellamy en tête de liste LR

L'eurodéputé LR Brice Hortefeux considère que l'adjoint au maire de Versailles François-Xavier Bellamy comme tête de liste pour les élections européennes serait "un bon signal", dans un entretien publié samedi par Le Figaro.

"François-Xavier Bellamy porte à la fois la jeunesse, le renouvellement et les convictions". "Sa candidature serait un bon signal. François-Xavier Bellamy porte à la fois la jeunesse, le renouvellement et les convictions", vante le conseiller politique de Laurent Wauquiez, patron des Républicains. "Pour autant, la future équipe LR devra concilier la nouveauté et l'expérience. Si celle-ci n'évite pas tous les obstacles, l'inexpérience y conduit inéluctablement. Comme le démontre chaque jour le gouvernement", nuance aussi l'ancien ministre de l'Intérieur, proche de Nicolas Sarkozy.

Une candidature qui ne fait pas l'unanimité au sein des Républicains. La tête de liste des Républicains pour les élections de mai devrait être dévoilée fin janvier ou début février. La candidature de François-Xavier Bellamy, un professeur de philosophie proche de la "Manif pour tous", ne fait pas l'unanimité. Elle n'a pas la faveur du président du Sénat Gérard Larcher notamment.