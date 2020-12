Financement libyen : l'ex-ministre Brice Hortefeux mis en examen

L'ancien ministre Brice Hortefeux a été mis en examen mardi pour "financement illégal de campagne électorale" et "association de malfaiteurs" par les juges chargés de l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, a indiqué à l'AFP son avocat, Me Jean-Yves Dupeux. Dans un communiqué, le député européen, qui avait jusqu'alors le statut de témoin assisté dans ce dossier, a exprimé "sa totale surprise" et souligné qu'"une mise en examen ne présage en rien d'une culpabilité".

>> Plus d'informations à suivre...