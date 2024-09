Cyril Hanouna - Michel Barnier «est un ministre 'AOP', comme le label», estime Brice Hortefeux

Michel Barnier fera-t-il un bon Premier ministre ? Depuis sa nomination jeudi, les avis divergent. Critiqué ou salué pour son âge, son expérience ou encore sa formation politique, il continue de créer le débat. Dans On marche sur la tête, présenté par Cyril Hanouna, Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur sous la mandature de Nicolas Sarkozy quant à lui ne tarit pas d'éloges sur le nouveau Premier ministre.

>> LIRE AUSSI - Les Français majoritairement satisfaits de la nomination de Michel Barnier, selon un sondage

"C'est un premier ministre 'AOP', comme le label", plaisante-t-il. "Il est à la fois agile - il l'a d'ailleurs démontré lors de la passation de pouvoir où il a remis à sa place celui qui devait l'être - et il est opiniâtre. Et cela fait maintenant un grand nombre d'années qu'il connaît des succès, des échecs, des semi-échecs et il ne lâche pas prise. C'est-à-dire qu'il est professionnel. Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait être fier d'être des amateurs. Je ne sais pas vous, mais quand vous allez chez le dentiste, moi je préfère un professionnel. Et donc je trouve ça plutôt rassurant que ce soit un professionnel", commente-t-il au micro de Cyril Hanouna.