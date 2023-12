Élections européennes : Alliance rurale, la nouvelle liste portée par le patron des chasseurs Willy Schraen

Après des semaines de cachotteries, on en sait donc plus sur les contours de cette formation atypique qui pourrait faire bouger les lignes lors des prochaines élections européennes. Tout d'abord, c'est autour d'un buffet auvergnat que sera dévoilée ce mardi cette liste baptisée Alliance rurale. Willy Schraen, le patron de la Fédération des chasseurs, devrait en prendre la tête avec, à ses côtés, des personnalités comme l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Louis Picamoles ou Robert Margé, l'un des plus célèbres éleveurs de taureaux de corrida français.

Une candidature poussée par Emmanuel Macron ?

Un temps pressenti, le chef multi-étoilé Pierre Gagnaire lui, ne figurera finalement pas sur cette liste qui entend défendre la ruralité. L'objectif fixé est de dépasser la barre des 3% pour être remboursé des frais de campagne et pourquoi pas, d'atteindre les 5% qui permettent d'obtenir des eurodéputés.

L'omniprésence dans les préparatifs de cette liste du lobbyiste Thierry Coste, réputé proche d'Emmanuel Macron, laisse penser qu'elle serait téléguidée par le chef de l'État pour affaiblir le Rassemblement national, très ancré dans le monde rural. Des suspicions entretenues en coulisses par certains cadres du camp présidentiel. De son côté, Willy Schraen s'en défend, même s'il avait appelé à voter pour Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle.