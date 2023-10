Élections européennes : les militants PS valident la liste autonome

L'issue du scrutin, organisé de 17 heures à 22 heures dans les sections du parti, ne faisait aucun doute : le texte d'orientation stratégique sur lequel les militants votaient a été adopté à l'unanimité le mois dernier par les cadres du Parti socialiste, réunis en bureau national. "Le jeudi 5 octobre, à 23h30, sur plus de 60% des bulletins dépouillés, les deux textes sont adoptés à plus de 90 % des voix", a indiqué le PS dans un communiqué transmis à l'AFP.

Une "guerre des clans"

Les militants socialistes votaient aussi pour ratifier le contenu programmatique du projet européen. Ce dernier peut, lui, encore faire l'objet d'amendements par les fédérations. Les trois courants du parti (celui du premier secrétaire Olivier Faure, majoritaire et pro-Nupes, et ceux de ses opposants Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy, hostiles à la Nupes) ont réussi à s'entendre sur la stratégie, avec la rédaction d'un compromis.

Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, y a vu une victoire. Le PS "a rejoint la ligne que nous défendions : une gauche pro-européenne, claire sur l'Ukraine, sans alliance de la carpe et du lapin", une référence à l'union avec LFI, avait-il estimé. "Personne ne t'a rejoint", lui avait répondu Olivier Faure, en lui demandant d'"arrêter de trahir les décisions collectives en leur donnant tes interprétations qui contredisent tous nos débats".

Une "guerre de clans", avait alors taclé Jean-Luc Mélenchon, qui accuse le PS de "faire payer" à toute la gauche "le prix de ses synthèses internes". Dans une lettre envoyée cette semaine à ses partenaires de la Nupes, Olivier Faure a définitivement refermé la porte - à peine entrebâillée - de la liste commune aux européennes de 2024. "Nous avons dit notre disponibilité pour un débat, projets contre projets (…) Cet échange n'aura pas lieu faute de combattants. Nous en prenons acte", a-t-il écrit, expliquant avoir choisi "la voie" de "l'addition".

Raphaël Glucksmann, "candidat naturel"

"J'ai du mal à comprendre le préalable posé par le Parti socialiste d'acter d'abord des listes séparées avant de discuter programme, alors qu'ils affirment eux-mêmes que c'est le programme qui doit guider la stratégie électorale", a réagi la cheffe de file des eurodéputés LFI Manon Aubry, qui pousse pour une liste commune aux européennes. La tête de la liste du PS et sa composition ne devraient pas être décidées avant la fin de l'année.

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, leader du petit mouvement politique Place publique, est dans les favoris pour prendre la tête de la liste socialiste, comme il l'a fait en 2019. "On ne le dit pas encore à ce stade mais ce n'est pas un grand mystère qu'il sera le candidat naturel", confiait récemment un responsable socialiste. "On peut mener des combats au Parlement européen ensemble sur les questions écologiques et sociales mais on n'a pas une vision suffisamment proche pour mener une liste commune", a déclaré l'intéressé jeudi soir sur le plateau de Quotidien, en réponse aux critiques des Insoumis sur la désunion.

Côté écolos, la liste sera menée par l'eurodéputée Marie Toussaint, qui s'est illustrée en initiant avec plusieurs ONG "l'Affaire du siècle", un recours en justice contre l'inaction climatique de la France. Les adhérents du parti à jour de cotisation - 11.106 en juillet - avaient voté pour la liste autonome à 86%. Pour les communistes c'est Léon Deffontaines, le porte-parole de Fabien Roussel à l'élection présidentielle de 2022, qui sera tête de liste. Les résultats définitifs du vote des militants socialistes de jeudi seront connus vendredi. Ils seront officiellement entérinés lors d'une convention samedi 14 octobre.