Élections européennes : plus que 10 jours pour s'inscrire sur les listes électorales, voici la marche à suivre

Attention, il ne vous reste plus que dix jours pour vous inscrire sur les listes électorales avant les élections européennes. Le 9 juin prochain, nous sommes appelés aux urnes pour désigner les 81 députés européens français qui siègeront au Parlement à Strasbourg pour les cinq prochaines années. À Bordeaux où Europe 1 s'est rendue, comme ailleurs, les démarches d'inscription sont très simples.

Un quart d'heure à la mairie de Bordeaux, le temps de régler les formalités, et Karine et Isabelle sont bel et bien inscrites sur les listes électorales. "Sous cinq jours, vous recevrez un mail de confirmation d'inscription sur les listes électorales, avec la précision de votre lieu de vote et la salle de vote", explique l'agent de mairie.

Une bonne chose de faite, se réjouit Karine : "j'étais inscrite sur les listes électorales à Paris. J'ai emménagé il y a quelques mois à Bordeaux, donc il ne fallait pas que je loupe le coche et je pensais même que je n'avais que jusqu'au 31 décembre pour m'inscrire. Mais en fait non, pas du tout", explique-t-elle. "On se doit de toute manière de voter. Si jamais on n'a pas voté, on ne peut pas se plaindre", insiste la seconde. Deux citoyennes qui pourront donc voter le 9 juin prochain lors des élections européennes.

Par internet ou directement à la mairie

Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il n'est pas trop tard. Voici la procédure à suivre : "on peut s'inscrire jusqu'au 1ᵉʳ mai sur le site, par internet donc, et on peut après s'inscrire dans la commune, à la mairie, en guichet ou par courrier jusqu'au 3 mai", détaille Christine Marcel, directrice adjointe aux formalités et à l'état civil à la mairie de Bordeaux. "On a un petit sursaut actuellement, avec une centaine d'inscriptions par jour, mais ce n'est peut-être pas comparable à des élections telles que les législatives ou la présidentielle."

Actuellement, à Bordeaux, 95 % des inscriptions se font en ligne en fournissant simplement une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et s'il vous est impossible de vous déplacer le jour du vote, n'oubliez pas de donner procuration à un proche.