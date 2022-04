Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon en multi-meeting aujourd'hui grâce à ses hologrammes

Il se démultiplie pour espérer atteindre le second tour. Jean-Luc Mélenchon sera en "multi-meeting" ce mardi soir à Lille ainsi que dans onze autres villes grâce à son hologramme. La campagne se termine vendredi et le candidat à l'élection présidentielle oscille entre 15 et 16% des intentions de vote, aux portes de la qualification pour le second tour. Avec cette soirée de meeting, l'insoumis veut surtout donner un coup de jeune à sa campagne.

Jean-Luc Mélenchon le sait : s'il veut être au second tour, il doit mobiliser la jeunesse. Et pour cela, l'insoumis utilise à fond la carte des nouvelles technologies et du numérique. En janvier dernier, la nouveauté, c'était le meeting immersif avec son, image et odeurs. L'hologramme de sa personne sera retransmis en trois dimensions dans onze villes en France.

Une stratégie pour donner accès à un meeting à chaque Français

"On a ciblé des villes moyennes et populaires comme Trappes, Le Havre ou Metz", analyse un cadre insoumis. Leur stratégie est claire : permettre à chaque Français de participer à un meeting à moins de 200 kilomètres de chez lui. Pour faire venir les jeunes, Jean-Luc Mélenchon lance un filtre Instagram, Snapchat et TikTok avec un même message.

"Je me téléporte. Le 10 avril, il faut voter. Dans ce pays, c'est la monarchie présidentielle. Si vous voulez que ça change, il faut voter", affirme le candidat. "Si vous ne votez pas, les autres décideront à votre place", ajoute-t-il. Son but est de responsabiliser les électeurs à cinq jours du premier tour.