Édouard Philippe à Ségolène Royal : "La diplomatie c'est une mission, la politique c'en est une autre"

Edouard Philippe a demandé mercredi de la "clarté" à Ségolène Royal sur son rôle d'ambassadrice des pôles en rappelant sa "nécessaire obligation de réserve" et en soulignant que "la diplomatie c'est une mission, la politique c'en est une autre".

Une ambassadrice très critique à l'égard de la politique de l'exécutif

"Nous avons demandé à Ségolène Royal quelle était sa position sur cette nécessaire obligation de réserve et le respect qu'elle doit à cette obligation de réserve. Elle fera sans doute valoir ses observations et nous aurons l'occasion de prendre une décision, après avoir lu et réfléchi à ses observations", a ajouté le Premier ministre au sujet de l'ex-candidate socialiste à la présidentielle, très critique sur la politique de l'exécutif.

"Un ambassadeur, c'est fait pour faire de la diplomatie"

"Un ambassadeur, c'est fait pour faire de la diplomatie", a insisté le chef du gouvernement au terme d'un séminaire gouvernemental à l'Elysée. "En la matière, je pense que la clarté sera utile. La diplomatie, c'est une mission, la politique c'en est une autre", a-t-il ajouté, précisant que le cas de Ségolène Royal n'avait été évoquée ni pendant le Conseil des ministres ni le séminaire du gouvernement.

Ségolène Royal, par ailleurs visée par une enquête préliminaire du parquet national financier concernant l'usage fait des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles, s'estime licenciée de ses fonctions après avoir reçu un courrier des deux secrétaires généraux du Quai d'Orsay la sommant de taire ses critiques et envisageant de "mettre fin" à ses fonctions. "Un prochain Conseil des ministres pourrait examiner le projet de décret mettant fin à vos fonctions d'ambassadrice", ajoute la lettre que Ségolène Royal a elle-même publiée mardi sur sa page Facebook.

Elle sera "vraisemblablement" démise de ses fonctions lors du Conseil des ministres du vendredi 24 janvier, a appris l'AFP de source proche de l'exécutif.