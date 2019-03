ÉDITO - Gouvernement : Loiseau doit démissionner lundi, Griveaux veut partir

EDITO

C'est l'effervescence du côté de la liste Renaissance soutenue par La République en marche pour les élections européennes : elle devrait être bouclée lundi et conduite par Nathalie Loiseau, qui doit démissionner dans la soirée. Dans le même temps, relate notre éditorialiste politique Michael Darmon, Benjamin Griveaux a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter l'exécutif pour se consacrer à l'investiture macroniste pour les municipales à Paris. Ces deux départs probables devraient déclencher un petit remaniement.

"Lundi soir, Nathalie Loiseau doit démissionner de son poste de ministre déléguée aux Affaires européennes, après avoir passé la journée avec son homologue allemand. Le nom de la ministre circule depuis plusieurs semaines et Europe 1 l'avait évoqué dès le 22 février.

À l'époque, l'ancienne directrice de l'Ena démentait avec force sa future candidature, malgré les premières démarches pour lancer ce projet autour d’elle. Elle a donc su convaincre les hésitants, dont a fait momentanément partie le président de la République. Elle a eu plusieurs avocats, surtout du côté du Premier ministre d’ailleurs, car elle a commencé son parcours chez Alain Juppé. Sa connaissance des rouages internationaux et européens devraient se révéler précieux pour la suite des négociations après l’élection.

Une liste LREM de tous les "en même temps"

Autre information : mardi après-midi, le bureau exécutif de LREM désignera les 30 premiers candidats de la liste Renaissance, dont la tête de liste. Ce sera une liste d’élargissement politique, sociologique, professionnel, dit-on, avec des profils très différents, identifiés dans des champs éclectiques. Selon un membre de la direction de campagne, c'est la liste de tous les 'en même temps'.

Avec la démission de Nathalie Loiseau, un petit remaniement devrait avoir lieu. Qui pourrait d'abord reprendre son portefeuille ? Un nom revient régulièrement : celui de Clément Beaune, le conseiller Europe de l’Élysée. C'est un grand connaisseur des dossiers très complexes du Brexit et des enjeux européens. Deux critères qui pourraient aussi décider le président à le garder près de lui. On sait à quel point les présidents ont du mal à se séparer de ce type de collaborateurs, surtout en période sensible.

La délicate question du remplacement de Griveaux

L’autre enjeu de ce remaniement est le dossier Benjamin Griveaux : le porte-parole du gouvernement a fait clairement savoir qu’il souhaitait quitter son poste pour se consacrer à l’investiture pour la campagne des municipales à Paris. Là, Emmanuel Macron va devoir décider : faire un remaniement pour les candidats aux élections ou garder l’accent sur la campagne des européennes ?

D'autant que la question de son remplacement est délicate à trancher. Plusieurs critères ont déjà été listés : si un homme remplace Nathalie Loiseau aux Affaires européennes, alors une femme remplacerait Benjamin Griveaux s’il devait partir. Plusieurs profils sont possibles pour ce poste qui expose beaucoup dans les médias mais affaiblit son titulaire. Il est obligé de répéter des éléments de langage et de tenir des positions contre vents et marées sans marge de manœuvre personnelle. C’est la raison pour laquelle Benjamin Griveaux souhaite retrouver sa liberté de parole. Dimanche, dans la soirée, un proche d'Emmanuel Macron prévenait pourtant : 'Rien n'est encore arbitré'."