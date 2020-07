INFORMATION EUROPE 1 - Dons et adhésions : les écologistes surfent sur leurs succès municipaux

Deux semaines après les municipales, où ils ont raflé plusieurs grandes villes, les écologistes capitalisent sur leurs victoires. Les adhésions sont en hausse, les dons aussi. Un enjeu de taille pour ce petit parti. Europe 1 a enquêté.

Entre 70 et 100 nouveaux adhérents chaque jour depuis les municipales, contre 4 à 5 en temps normal. "Les élections nous ont boosté", se réjouit un cadre d’Europe Ecologie-les Verts. Un effet déjà observé après les élections européennes, mais bien plus important cette fois-ci. A tel point que les écologistes espèrent prochainement franchir la barre des 10.000 adhérents.

"On fait des miracles avec des bouts de ficelle"

EELV observe aussi une hausse importante de ses dons : 30.000 euros en 15 jours. A l'échelle du parti, cela représente plus de 10% des dons récoltés l'an dernier. "La santé financière du parti est indexée à ses réussites électorales" décrypte un élu. Cet argent va permettre au parti de se consolider. Des embauches sont ainsi prévues car Europe Ecologie-les Verts ne compte pour l'instant que cinq salariés au siège, soit quasiment dix fois moins que des partis comme la République en marche ou les Républicains. "On fait des miracles avec des bouts de ficelle", explique un responsable. Un cadre le reconnait : "Il y a un cap à passer pour être crédibles et avoir les moyens d'affronter les régionales et la présidentielle".