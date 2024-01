«Réactionnaire», «addition de mesurettes» : les oppositions étrillent le discours de politique générale de Gabriel Attal

Gabriel Attal a prononcé son discours de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures qu'il souhaite mettre en place pour imposer une "débureaucratisation" et une "désmicardisation de la France", il souhaite également aller plus loin dans la "réforme de l'assurance chômage, de nouvelles conditions pour le RSA et bien d'autres. Une prise de parole qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique.

Le "discours le plus réactionnaire depuis un siècle" pour Mélenchon

Le premier à avoir réagi a été Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de la France insoumise a qualifié le discours du Premier ministre de "discours le plus réactionnaire depuis un siècle". "Il punit durement les ingrats : suppression du SMIC, travail gratuit obligatoire pour le RSA". Jean-Luc Mélenchon accuse le Premier ministre de vouloir "généraliser de force le libéralisme économique" qui aurait "détruit l'industrie, l'agriculture, la santé et l'éducation".

Attal est très mécontent car le peuple refuse d'admettre qu'il vit au paradis. Il punit durement les ingrats : suppression du SMIC, travail gratuit obligatoire pour le RSA etc... Le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 30, 2024

Mathilde Panot déplore le manque de nouvelles mesures pour apaiser la colère des agriculteurs. Selon elle, l'urgence pour le pays est "la démacronisation de ce pays et vite parce que le peuple n'en peut plus de cette politique". De plus, la présidente du groupe La France insoumise-Nupes appelle tous les députés à voter la motion de censure, véritable vote de défiance contre le gouvernement : "Ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront de facto dans la majorité à ce gouvernement".

Fabien Roussel pointe de son côté le manque "d'annonces concrètes pour les agriculteurs, les travailleurs". Le secrétaire national du Parti communiste français estime que le discours de politique générale était "très libéral, très très à droite". "Ce n'est pas Gabriel Attal, c'est Gabriel Thatcher", a-t-il ajouté.

Gabriel Thatcher a pris la parole à l’@AssembleeNat aujourd'hui.



Rien pour les travailleurs,

Rien pour les agriculteurs,

Rien pour les services publics

Rien pour alleger nos factures.



C'est la France qui s'appauvrit. — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) January 30, 2024

"Une addition de mesurettes" dénonce Ciotti

Éric Ciotti, le chef des Républicains, dénonce "une addition de mesurettes" qui ne font pas de "grandes réformes". Il fustige une forme de "trahison sur l'AME" (qui doit être réformée à l'été) et fait par de sa "déception" sur le manque de nouvelles mesures pour répondre à la "colère des agriculteurs" : "Rien de nouveau annoncer, pas de remises en cause sur l'excès de normes et sur les traités de libre-échange". Sur le volet migratoire, il dénonce enfin "le recyclage de vieille mesure".

"Un catalogue", sans "aucun souffle", pour Marine Le Pen

Sur le perchoir, Marine Le Pen point quant à elle pointe "un catalogue", sans "aucun souffle".

