Deux mois après la crise des sous-marins, une rencontre Macron/Biden en marge du G20

ANALYSE

L'Élysée insiste sur ce point. La rencontre se tiendra à l'ambassade de France à Rome, près du Saint-Siège, selon les informations obtenues par Europe 1. Il ne s’agit pas d’une rencontre en terrain neutre : c'est Joe Biden qui rend visite à Emmanuel Macron… Symboliquement, c’est donc le président français qui reçoit chez lui le 46e président des États-Unis.

Réchauffement des relations franco-américaines

Une manière pour Paris de continuer à montrer ses muscles, un peu plus d’un mois après le camouflet infligé par les États-Unis. Dans l’entourage du chef de l’État, on assure pourtant que l’heure est au réchauffement des relations entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Washington a fait amende honorable, et Paris veut avancer.

D'autant plus qu'Emmanuel Macron veut concrétiser son projet, alors que la France va prendre la présidence de l’Union européenne : instituer une véritable Europe de la défense. Pour cela, il doit rassurer, au mieux convaincre, son homologue que ce projet est complémentaire de l’Otan. Joe Biden sera-t-il sensible au "En même temps" en langage diplomatique ? Nul doute que la photo de la poignée entre les deux hommes sera longuement analysée.