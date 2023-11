Après la mort de Thomas, deux France face à face ? «Je ne choisis pas mon camp», affirme Robert Ménard

"Je ne trouve aucune excuse à ceux qui ont tué le petit Thomas, aucune". Invité ce jeudi matin sur Europe 1, Robert Ménard, le maire de Béziers est revenu sur le meurtre de Thomas, poignardé lors d'un bal à Crépol dans la Drôme il y a près de deux semaines. Néanmoins, il refuse de choisir un camp, entre ceux qui parlent d'un fait de société et d'autre qui évoquent un fait divers. Mardi, Eric Dupond-Moretti a ainsi accusé à l'Assemblée le Rassemblement national d'opposer deux France, tandis que Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux prochaines élections européennes, a refusé de condamner sur RTL les actions violentes menées par des militants d'ultradroite, préférant évoquer des "zozos qui ont des méthodes qui ne sont pas les siennes".

"Des petits néonazis"

Pour l'élu local de Béziers, il n'y a pas de choix à faire entre ces deux visions et lectures du drame de Crépol. "Mais pourquoi on est obligé de choisir son camp ? Je ne choisis pas mon camp !", a-t-il assuré au micro d'Europe 1-CNews. Interrogé sur le danger que représentent les rassemblements des militants d'ultradroite qui ont récemment défilé dans certaines villes du pays, Robert Ménard a eu une réponse claire. "D'abord, c'est une bande de petits cons, pardon de l'expression, dont un certain nombre sont des petits néonazis. J'en connais un certain nombre, je sais d'où ça vient et qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute", s'est-il emporté. "Moi, je n'ai rien de commun avec ça".

Néanmoins, il essaie de comprendre la position de Marion Maréchal. "Si c'est pour diminuer leur responsabilité, il ne faut pas. Mais si elle veut dire qu'il y a des gens à gauche qui sont trop contents de les avoir pour diminuer ce qu'il s'est passé, l'intensité de ce qu'il s'est passé autour de la mort de Thomas, elle a raison".

"Essayer de trouver une explication"

Robert Ménard veut aussi que ces deux discours cessent de s'opposer continuellement. "Moi, je rentre dans les prisons en tant que maire. Les musulmans y sont hyper majoritaires, tout le monde le sait, il vaut mieux le dire", a-t-il assuré.

"Mais il vaut mieux essayer de trouver une explication à cette situation que de le cacher et laisser entendre que 'parce que tu serais musulman, tu serais un délinquant en puissance', ce qui est évidemment une monstruosité. Mais ne pas regarder les faits tels qu'ils sont, c'est aussi alimenter tout ce discours-là".