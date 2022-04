Dernier Conseil des ministres pour le gouvernement Castex : que va-t-il se passer ensuite ?

Un dernier Conseil des ministres pour le gouvernement de Jean Castex. Ce jeudi, beaucoup de ministres ont foulé le perron de l’Élysée pour la dernière fois, quand bien même certains caressent l'espoir d'être reconduits. À l’issue de ce dernier rassemblement, un cocktail déjeunatoire a eu lieu à l’Élysée en présence des 40 membres du gouvernement. Une réunion qui marque la fin de l’actuel gouvernement Castex, avant l'annonce prochaine de sa démission et du futur remaniement.

Gabriel Attal devrait hériter du ministère du Budget

Une nouvelle équipe pour lancer le second quinquennat avec un objectif pour Emmanuel Macron : renouveler, donner un second souffle. Ainsi, plusieurs ministres actuellement en fonction devraient rester, tout en changeant de portefeuille. Parmi les noms évoqués qui seront peut-être encore là le 14 mai, on retrouve le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, le ministre délégué aux comptes publics Olivier Dussopt ou encore Gabriel Attal, actuel porte-parole pressenti pour le ministère du Budget.

Enfin, une ministre de l'actuel gouvernement est favorite pour devenir Première ministre : Élisabeth Borne, l'actuelle ministre du Travail.

La garde rapprochée de Macron va aussi connaître des départs

Le président va également connaitre des départs au sein même de sa garde rapprochée. Le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, proche parmi les proches du chef de l’État, pourrait quitter le Palais pour un ministère. Sans oublier le conseiller en communication d'Emmanuel Macron, Clément Leornaduzzi, qui va quitter le navire en fin de semaine de son propre chef pour retourner dans le privé.