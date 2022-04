Carburant : «Depuis son élection, Emmanuel Macron a augmenté le gazole de 19 centimes»

Invité de la matinale d'Europe ce vendredi 1er avril, Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France et député de l'Essonne, a porté un œil critique sur la remise carburant de 18 centimes par litre mise en place par le gouvernement à partir de ce vendredi : "le gouvernement ristourne. Une partie des 18 centimes vient de ce qu'il a gagné avec la hausse des prix. L'augmentation du prix fait que le gouvernement a déjà gagné 7 à 8 centimes sur le dos des Français. Il reste donc 10 centimes. Il faut savoir que depuis son élection Emmanuel Macron a augmenté le gazole de 19 centimes, donc à la fin, il ne rend rien du tout" analyse-t-il au micro d'Europe 1.

Un plafonnement à 1,70 euro du prix du carburant

Selon Nicolas Dupont-Aignan, la seule mesure valable concernant la hausse du prix des carburants est le "plafonnement à 1,70 euro du prix. Parce qu'on parle de nos compatriotes qui ne peuvent plus travailler et de nos petites entreprises qui sont en train de crever" a-t-il déclaré.

Le candidat Debout la France présente également : "Une taxation des superprofits des pétroliers, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui peuvent faire un petit effort. Il faut arrêter. On va à l'explosion sociale. Les Français ne peuvent plus travailler. Quand vous mettez 400 euros d'essence dans votre réservoir et que vous gagnez le SMIC, vous faîtes comment ?"

Il propose aussi "un impôt sur les grandes fortunes qui s'élève à au-dessus de 10 millions d'euros, de solidarité exceptionnelle pour deux ans et une contribution des grandes entreprises qui ont fait des surprofits pendant le Covid, notamment les GAFAM. Ça représente rien pour eux, une miette, mais cette miette peut permettre à nos compatriotes de passer le cap" conclut-il.