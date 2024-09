Démission d'Emmanuel Macron : «La politique française est malade de la macronie», lance Sébastien Chenu

Cette semaine, Édouard Philippe a annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2027 et qu'il se tenait prêt en cas de démission d'Emmanuel Macron. Pour Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du RN du Nord, invité de La Grande interview Europe 1/CNews, cette déclaration "veut dire deux choses" : tout d'abord que "la macronie est morte" et que "la parole présidentielle n'a plus aucun poids". Il a aussi précisé que Marine Le Pen se tenait prête en cas de démission du président.