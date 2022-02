Défections en cascade au RN : à Marseille, Sophie Grech choisit Eric Zemmour

Nouvelle tempête au Rassemblement national : une élue marseillaise du RN a choisi de donner son parrainage à Eric Zemmour. Un changement de camp qui a déplu. Pour sa défense, Sophie Grech affirme qu'Eric Zemmour doit faire partie de la campagne présidentielle. C'est une démarche démocratique, dit-elle, tout en réaffirmant sa volonté de rester au RN. Ce qui est impossible et impensable pour Marine Le Pen. "Elle donne son parrainage à Zemmour alors même qu'elle avait promis de me l'accorder, qu'elle a signé une promesse, un engagement de promesse de parrainage", a dénoncé Marine Le Pen dans l'émission Punchline, lundi.

"Elle effectue donc là un parjure et elle le fait alors même qu'elle sait que nous n'avons pas les parrainages au moment où je vous parle et que c'est pour nous un très vif sujet de préoccupation. (...) Je trouve que c'est encore une fois absolument indigne de sa part. Mais bon, qu'est ce que vous voulez ? On a une morale ou on en a pas ? On a un honneur ou on n'en a pas. C'est un peu comme l'amour des Français. Ça s'apprend pas." Sophie Grech sera exclue du Rassemblement national : "Ca me paraît être la moindre des choses", a estimé Marine Le Pen. "Bien entendu, elle sera également exclue du groupe."

Merci à Sophie Grech, conseillère régionale de PACA et élue des quartiers nord de Marseille, qui m'a apporté son parrainage. Cette femme courageuse est également une policière dévouée à son travail. pic.twitter.com/AMruSsTuPb — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 31, 2022

Les ralliements à Eric Zemmour

Le polémiste a remercié Sophie Grech pour son parrainage : "Merci à Sophie Grech, conseillère régionale de PACA et élue des quartiers nord de Marseille, qui m'a apporté son parrainage. Cette femme courageuse est également une policière dévouée à son travail", a écrit Eric Zemmour sur Twitter.

Ce n'est pas la première du RN à rejoindre les rangs de Zemmour . Gilbert Collard, Marion Maréchal-Le Pen ou encore Damien Rieu ont fait le choix de ne plus soutenir Marine Le Pen.