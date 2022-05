Découvrez les dernières tractations pour le premier gouvernement d'Élisabeth Borne

Qui reste, qui part ? Alors que le nouveau gouvernement sera annoncé ce vendredi par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, plusieurs noms ont été évoqués. Le président de la République et la Première ministre sont à la manœuvre et tous ceux qui espèrent entrer dans l'équipe font bien attention à ce que leur portable soit bien allumé. L’entourage du président évoque l’arrivée de nouvelles personnalités, même si un certain nombre de ministres déjà en poste devrait rester.

Des figures connues…

Gérald Darmanin, par exemple, devrait garder le ministère de l’Intérieur, mais avec un périmètre élargi. Bruno Le Maire lui devrait rester à Bercy au ministère de l’Économie. D’autres restent dans le gouvernement mais en changeant de portefeuille. Ainsi, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Outre-Mer, est pressenti pour devenir le ministre de la Défense, même si cette possibilité fait encore l’objet de discussions.

Gabriel Attal, qui était porte-parole du gouvernement, devrait obtenir le Ministère du Budget et Olivia Grégoire, jusqu’à présent chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable pourrait justement succéder à Gabriel Attal au porte-parolat du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher qui était à l’Industrie devrait hériter d’un ministère de l’Énergie. Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, Florence Parly, Jean-Yves Le Drian eux font leur carton.

…Et des nouveaux entrants

Côté nouveaux entrants, une surprise est attendue du côté du Quai d’Orsay. Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne est pressentie pour devenir ministre des Affaires étrangères.

Enfin, la conseillère culture d’Emmanuel Macron Rima Abdul Malak pourrait elle succéder à Roselyne Bachelot au ministère de la Culture.