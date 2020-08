Déconfinement : le port du masque sera obligatoire dans les transports

Le port du masque sera obligatoire pour tous les passagers dans les transports publics pendant les trois semaines suivant la fin du confinement le 11 mai, a annoncé mardi le Premier ministre Édouard Philippe. "Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métros comme bus", a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale lors de la présentation du plan de déconfinement de la France.

"Les scientifiques ont eux-mêmes évolué", et jugent maintenant le port du masque "préférable dans de nombreuses circonstances", a justifié le Premier ministre mardi devant les députés, alors que les critiques sur les pénuries de masques de protection, d'abord pour les soignants, puis pour la population générale ont fait rage ces dernières semaines.

Port conditionné dans les VTC

Le gouvernement a désormais tranché. Les masques grand public seront obligatoires dans les transports en commun et dans les taxis et VTC qui n'ont pas de protection en plexiglas. Ainsi que pour les professionnels de la petite enfance, pour qui la distanciation sociale n'est pas possible. Trop dangereux pour les plus petits (à cause du risque d'étouffement), les masques seront d'ailleurs interdits jusqu'en maternelle.