Déconfinement : circulation sans attestation à partir du 11 mai, sauf déplacements à plus de 100 km

Le Premier ministre a annoncé mardi qu'il serait possible de circuler sans attestation à partir du 11 mai, sauf "pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel". "Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation" sauf pour des longs déplacements, a déclaré Edouard Philippe lors de la présentation du plan de déconfinement.

Une réservation obligatoire pour se déplacer en train

Les voyages entre régions ne seront donc pas possibles, à moins de justifier d'un "motif impérieux, familial ou professionnel".

"Nous allons continuer à réduire l'offre, à exiger une réservation obligatoire dans tous les trains --TGV ou non--, à décourager les déplacements entre départements", a relevé Edouard Philippe. "Le jeudi de l'Ascension sera bien férié, mais je dis clairement aux Français que ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end", a-t-il prévenu.