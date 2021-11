David Lisnard président de l'AMF : qu'attendent les maires de leur nouveau patron ?

REPORTAGE

Malgré une très forte abstention, avec près des deux tiers des 34.000 adhérents qui n’ont pas voté, le maire LR de Cannes David Lisnard a été élu Président de l’Association des maires de France mercredi à Paris. Sa liste d’union avec des élus de gauche et de droite, soutenue par le sortant François Baroin, a été adoubée à plus de 62% par les adhérents, alors qu'elle faisait face à celle de Philippe Laurent, le maire de Sceaux, soutenue par des proches d’Emmanuel Macron Victor Chabert était sur place.

Dans les allées du Parc des expositions, si la majorité des maires saluent la continuité avec l’équipe précédente, ils font un vœu pieu : que David Lisnard se tienne loin des considérations politiciennes. "C'est très bien, on a un nouveau président... En revanche j'espère qu'on travaillera toujours en dehors des partis", confie ainsi un élu d'une petite commune de l'Isère.

David Lisnard est attendu sur de nombreux dossiers. Et pour ce maire insoumis de la banlieue lilloise, la priorité sera la relation avec l’exécutif. "J’espère que ce sera un président qui va tenir ferme au pouvoir et au gouvernement, les maires et les collectivités prennent cher."

"Un échec pour Emmanuel Macron"

Même au Rassemblement national, on se réjouit de l’élection du maire de Cannes. Pour son voisin David Rachline, élu à Fréjus et vice-président du RN, c'est aussi un nouveau raté pour Emmanuel Macron, accusé d’être derrière la candidature de Philippe Laurent. "C’est un échec pour le président de la République qui a essayé de manœuvrer", estime-t-il. "Le rôle de l'AMF est de faire entendre la voix des maires, et David Lisnard le fera très bien".

Jeudi après-midi, David Lisnard prendra la parole pour la première fois. Un discours qui sera suivi par celui d’Emmanuel Macron.