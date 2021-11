Le maire LR de Cannes David Lisnard élu à la tête de l'Association des maires de France

Le maire LR de Cannes David Lisnard a été élu à la tête de l'influente Association des maires de France (AMF) ce mercredi lors du congrès des maires de France qui se tenait à Paris. David Lisnard succède à François Baroin, président de l'association depuis 2014. le maire de Cannes a remporté le scrutin avec près de 60% des voix face au "Macron_compatible" Philippe Laurent, le maire de Sceaux.

Actuel vice-président et porte-parole de l'AMF, soutenu par Les Républicains et les socialistes, David Lisnard a obtenu 6.913 suffrages sur 11.577 exprimés par les plus de 34.000 membres de l'association, a indiqué la Commission électorale lors du 103e congrès des maires qui se tient à Paris.