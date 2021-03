Damien Abad a "beaucoup de réserves sur l'efficacité du confinement le week-end"

INTERVIEW

"On sera là pour prendre les décisions que l'on doit prendre", a assuré Emmanuel Macron mercredi après-midi, au cours d'un déplacement dans un hôpital des Yvelines. La situation sanitaire des Hauts-de-France et de l'Île-de-France ne cesse de se dégrader et laisse craindre la mise en place de nouvelles mesures, notamment d'un confinement les week-ends, déjà appliqué dans l'agglomération de Dunkerque, le Pas-de-Calais et dans plusieurs communes du littoral azuréen. "J'ai beaucoup de réserves sur le confinement le week-end", commente au micro d'Europe Soir Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. "J'ai beaucoup de réserves sur son efficacité, et son impact sociétal et social."

La région francilienne comptait en début de semaine 1.152 malades hospitalisés en réanimation, un chiffre approchant dangereusement de la limite - déjà rehaussée la semaine dernière - des 1.577 lits, et ce malgré le début des transferts de patients vers d'autres régions samedi. "Le confinement est toujours la conséquence de décisions ou de non-choix, c'est regrettable", déplore Damien Abad, qui pointe une campagne de vaccination trop lente, et estime notamment que la France aurait dû attendre l'avis de l'Agence européenne du médicament avant de suspendre l'utilisation du sérum d'AstraZeneca. Mais surtout, il considère que le gouvernement aurait dû renforcer davantage les capacités d'accueil en réanimation à l'issue du premier confinement.

"Comment se fait-il que nous ne sommes pas en capacité d'augmenter nos lits de réanimation ?"interroge l'élu. "Cela fait un an que nous avons cette crise, et nous n'avons quasiment pas augmenté nos capacités, ni formé de nouveaux réanimateurs, et il manque toujours des respirateurs", énumère-t-il. Il concède néanmoins la responsabilité des précédents gouvernements, y compris ceux de droite, dans la réduction des capacités d'hospitalisation en réanimation au fil des années. En quinze ans , la France a supprimé 15% des lits hospitaliers, alors que dans le même temps la population a augmenté de 10% selon les chiffres de l'OCDE. "Je ne vais pas me défausser sur les autres, et j'assume la responsabilité de la droite. C'est une erreur d'avoir supprimé autant de lits de réanimation et mis à mal la fonction publique hospitalière. Mais je dis aussi que, depuis un an, rien n'a changé", déclare Damien Abad.