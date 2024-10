Cyril Hanouna - Présence de Yassine Belattar avec Macron au Maroc : «On passe pour des pieds nickelés», affirme un auditeur

Le déplacement d'Emmanuel Macron au Maroc touche bientôt à sa fin, contrairement à la polémique autour de la présence de l'humoriste Yassine Belattar parmi les personnalités conviées. Dans On marche sur la tête sur Europe 1, Frédéric, un auditeur, s'interroge sur "les critères de sélection" des personnalités qui accompagnent le chef de l'État : "Quels sont les critères ? Quelle est la plus-value de sélection et la plus-value d'amener certaines personnes ? Yassine Belattar en jogging, l'image de la France, c'est quoi ? On passe pour des pieds nickelés. Soit c'est très fort pour faire du buzz ou sinon c'est une catastrophe lamentable".