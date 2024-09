Le prochain locataire de Matignon pourrait être connu dans les prochaines heures. Xavier Bertrand semble être le favori pour succéder à Gabriel Attal. Mais cette nomination ne satisferait pas l'ensemble des Français, selon Léon Deffontaines. Invité de l'émission On marche sur la tête sur Europe 1, ce dernier estime "qu'un message clair a été envoyé lors de ces élections législatives" : "Les Français veulent un changement de politique. Si au final, on arrive avec un gouvernement qui mène à peu près la même politique qui a été menée ces dernières années, on sera face à une crise démocratique inédite sous la Ve République".

Il précise également que "nous ne voulons pas bloquer" : "Nous avons toujours été clairs, on jugera sur pièces. Dans le discours de politique général, si le gouvernement dit 'Je suis prêt à revenir sur la réforme des retraites et à réinvestir dans le service public. Là, il y aura matière à discuter".