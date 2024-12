Invité de Cyril Hanouna dans "On marche sur la tête" pour réagir sur la nomination du Premier ministre en France, Hervé, un auditeur, estime que "personne n’est capable de prendre des décisions radicales". Pour lui, "dans six mois", la situation sera la même. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Quelle issue pour le Nouveau gouvernement ? Ce mardi, le président Emmanuel Macron a réuni les chefs de parti à l'Elysée pour essayer de défricher la route lui permettant de nommer un Premier ministre susceptible d'éviter une nouvelle censure. Lors de cet échange, le chef de l’Etat a fait part de son souhait de le faire "dans les 48 heures".

Mais pour Hervé, un auditeur invité à réagir à la situation politique française dans l’émission On marche sur la tête, “dans le casting proposé, personne n’est capable de prendre des décisions radicales”. “C’est encore un jeu de chaises musicales qui va agacer la grande majorité des Français. On ne peut plus faire de l’homéopathie, il va falloir prendre des décisions extrêmement courageuses”, insiste-t-il.

“Toutes les niaiseries qu’ils sont en train de préparer dans les salons dorés ne vont déboucher sur rien. Et dans six mois, on en sera exactement au même point”, conclut-il.

