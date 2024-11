Cyril Hanouna - Lutte contre la délinquance : pour Karl Olive, les maires en attendent trop de l'État au lieu d'agir

Poitiers, Rennes, Nîmes... L'actualité récente a été marquée par des fusillades et des morts, souvent sur fond de trafic de drogue. Une violence grandissante face à laquelle Karl Olive, député macroniste, propose une solution : envoyer l'armée dans certains quartiers. Mais au-delà de cette idée destinée à "provoquer une véritable électrochoc dans ce pays", Karl Olive, maire de Poissy entre 2014 et 2022, pointe aussi au micro d'On marche sur la tête que les maires attendent trop que l'État vienne les aider à lutter contre cette délinquance pour agir.

Évoquant une baisse de la délinquance juvénile à Poissy sous son mandat, Karl Olive met en garde : "Je n'ai pas tout attendu de l'État et c'est là où je dis simplement attention collègues maires, quand je vois qu'à Poitiers, quand je vois qu'il y a Grenoble, on hurle parce qu'on n'a pas suffisamment de forces de police mises à disposition par l'État, mais personne n'a besoin de l'État pour diligenter des caméras de vidéoprotection. À Poitiers il n'y en a pas suffisamment, à Poitiers, il n'y a pas suffisamment de policiers municipaux."

Pour lui, "chacun prend ses responsabilités", mais une chose est sûre, "il est temps de taper du poing sur la table".