Cyril Hanouna - «Je ne serai ministre ni d'un gouvernement de monsieur Bardella, ni de monsieur Mélenchon», déclare Gérald Darmanin

Quelques jours après avoir déclaré qu'il ne serait plus ministre de l'Intérieur en cas de défaite de la majorité aux élections législatives le 7 juillet, et ce même avant l'ouverture des Jeux olympiques, l'ancien maire de Tourcoing a confirmé ses propos lors de l'émission On marche sur la tête, ce lundi 24 juin.

"Je ne me suis jamais dérobé"

"Ministre de l'Intérieur, ce n'est pas ma fonction personnelle. Je suis venu à l'Intérieur pour remplacer Christophe Castaner. On m'a demandé de refaire le lien avec les policiers, les gendarmes. Je pense qu'ils peuvent dire qu'ils ont eu un ministre de l'Intérieur qui les a écoutés et défendus, et j'en suis extrêmement fier", a déclaré Gérald Darmanin.

"Mais ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas ma définition d'être ministre de l'Intérieur. Et je ne serai pas ministre de Jordan Bardella pendant trois semaines pour lui faire plaisir parce qu'il n'y aurait pas assez de compétence chez lui pour présider les Jeux olympiques. Et je serais encore moins le ministre de Jean-Luc Mélenchon qui veut désarmer les policiers qui les insultent tous les jours", a précisé le ministre de l'Intérieur. "Mais si la majorité actuelle, d'une manière ou d'une autre, l'emporte et que le président de la République me demande de faire quelques semaines supplémentaires, je le ferai. Je ne me suis jamais dérobé", a tenu à préciser Gérald Darmanin.