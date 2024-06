Cyril Hanouna - «La personne qui me succédera n'aura plus qu'à mettre les pieds dans des chaussons», assure Darmanin

L'avenir de Gérald Darmanin s'écrit-il en pointillé au ministère de l'Intérieur ? Ce lundi, dans l'émission On marche sur la tête, pilotée par Cyril Hanouna, l'ancien maire de Tourcoing a confirmé son souhait de quitter la place Beauvau en cas de victoire du Nouveau Front Populaire, ou du RN, aux élections législatives. Un départ qui pourrait susciter l'inquiétude alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet - 11 août) arrivent à grands pas. Mais l'ancien député l'assure : l'évènement est suffisamment "bien préparé" pour que la transition se déroule aisément.

"Si je peux être le ministre de l'Intérieur qui préside ces JO en termes de sécurité, j'en serai heureux. Si je ne le suis pas, je donnerai au prochain ministre un ministère fort d'une augmentation budgétaire et d'une hausse des effectifs. [...] On ne prépare pas les Jeux olympiques trois semaines avant. Donc la personne qui me succédera n'aura plus qu'à mettre les pieds dans des chaussons", a-t-il conclu.