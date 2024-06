Cyril Hanouna

Une candidature qui fait polémique. Raphaël Arnault, le leader du groupuscule d’extrême gauche La Jeune Garde, est candidat dans la 1ere circonscription du Vaucluse, à Avignon. Selon les informations d'Europe 1, ce proche de Jean-Luc Mélenchon est fiché S à trois reprises. Invitée de l'émission "On marche sur la tête", tous les jours de 16 heures à 18 heures, Alice Cordier, militante féministe de droite, a apporté un témoignage éclairant sur la dangerosité de militant antifasciste.

"Il y a trois ans, la première fois où je l'ai rencontré on a été pris à partie très violemment par un groupuscule dirigé par Raphaël Arnault qui nous a balancé des bouteilles et nous avons été sortis de la manifestation par ces gens-là", indique la féministe. Alice Cordier annonce avoir réentendu parlé de Raphaël Arnault lors d'une manifestation en hommage à Dominique Bernard. "Milla, l'influenceuse critique envers l'Islam, y a été prise à partie par Raphaël Arnault en personne qu'elle a enregistré. Dans le cadre de cet enregistrement, il m'a menacé de me mettre une balle dans la tête si je venais à Lyon."