Cyril Hanouna - «Il y a une grande hypocrisie» : un maire LR dénonce les critiques autour du rapprochement avec le RN

Malgré les turbulences provoquées par Éric Ciotti dans les rangs des Républicains, le patron du parti, qui a engagé un rapprochement avec le Rassemblement national en vue des élections législatives, peut compter sur un certain nombre de soutiens. Parmi eux, Alexandre Avril, maire LR de Salbris dans le Loir-et-Cher. Invité de l'émission On marche sur la tête, présentée par Cyril Hanouna, l'élu a dénoncé des divergences de façade entre LR et le RN. "Aujourd'hui, il y a énormément de convergence entre les deux sur la sécurité, l'immigration ou encore le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, si l'on se plonge dans l'histoire, le programme du RPR au début des années 1990, était beaucoup plus à droite que le programme du RN aujourd'hui. Donc, il y a une grande hypocrisie à dire qu'on a des divergences de sensibilités qui sont énormes", a-t-il défendu sur Europe 1.