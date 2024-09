Cyril Hanouna - «Il faut que l'armée destitue le président et qu'elle remette en place ce pays qui tombe en décrépitude», affirme un auditeur

Alors que le pays attend l'annonce du nouveau Premier ministre, Édouard Philippe a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle de 2027. Dans On marche sur la tête sur Europe 1, Patrick, paysan dans la Nièvre, affirme que le peuple "ne veut plus d'Emmanuel Macron" et il appelle l'armée à le destituer : "Il nous faut un [Charles] de Gaulle, il faut que l'armée française destitue le président de la République et reprenne le pays en mains. On en peut plus de souffrir et de voir un président qui ne tient pas en compte du vote des Français".

Olivier Dartigolles, chroniqueur Europe 1, a répondu à l'auditeur en rappelant qu'on "ne peut pas faire appel à un putsch militaire" : "Vous avez évoqué la mémoire du général. Mais le dernier putsch militaire en date en France a d'ailleurs visé le général de Gaulle. Le fait d'être en attente d'autorité forte, que le paysage politique vous déçoive, on peut le comprendre, mais on ne peut pas appeler à un putsch militaire".