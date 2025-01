Cyril Hanouna – Gauthier Le Bret : «Jean-Marie Le Pen rendait tous les sujets radioactifs»

Pour Gauthier Le Bret, si Jean-Marie Le Pen avait bel et bien raison avant tout le monde au sujet de l'immigration, comme l'affirme Jordan Bardella, "le Menhir" a surtout rendu le sujet "radioactif". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Jean-Marie Le Pen avait-il "tout vu avant tout le monde" au sujet de l'immigration comme l'affirme Jordan Bardella ce lundi ? Si Gauthier Le Bret partage l'analyse du président du RN, dans On marche sur la tête, il livre également une autre interprétation. D'après le chroniqueur, si "Le Menhir" a bel et bien eu raison avant tout le monde, il a surtout rendu le sujet de l'immigration "radioactif".

"Après ses déclarations antisémites, racistes et autres, il rendait tous les sujets qu'il portait, quand il était quasiment le seul à les porter, radioactifs. On ne pouvait pas parler de l'immigration, sinon on parlait comme Le Pen et on faisait le jeu de l'extrême droite. Donc c'est là que l'on peut en vouloir à Jean-Marie Le Pen."

Pour le chroniqueur, dans les années 1980, "on ne pouvait pas parler de ces sujets [immigration, islamisme, ndlr] pendant des décennies parce qu'il les avait rendus radioactifs par d'autres déclarations beaucoup plus problématiques."