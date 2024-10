Cyril Hanouna - François Hollande n'a voté qu'une fois à l'Assemblée depuis son retour : «C'est scandaleux», affirme Olivier Dartigolles

François Hollande fait parler de lui. L'ancien président de la République, désormais député de Corrèze, n'a participé qu'à un seul vote depuis la rentrée parlementaire. C'était pour la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Dans On marche sur la tête avec Cyril Hanouna, Olivier Dartigolles critique l'attitude de François Hollande : "Il n'y a plus d'agenda d'ancien président de la République qui compte, il est député de la Corrèze. Il vient de se faire porter pâle sur toute la séquence du budget qui est le moment le plus important à l'Assemblée nationale, en ayant participé à aucun vote sur les recettes. Il n'est pas là, c'est scandaleux".