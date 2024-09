Cyril Hanouna - Edouard Philippe, candidat à la présidentielle 2027 : «C'est une vaste fumisterie», dénonce Léon Deffontaines

Le timing de l'annonce a fait lever quelques sourcils dans la sphère politique. Et notamment ceux de Léon Deffontaines (PCF). Mardi, dans un entretien au Point, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a déclaré qu'il briguait la présidence de la République en 2027. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'ex-tête de liste communiste aux Européennes. "J'ai rarement vu pire moment pour annoncer sa candidature à la présidentielle", a-t-il dénoncé ce mercredi.

Au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, Léon Deffontaines poursuit. "On est dans une crise politique sans précédent, on a un débat de casting qui insupporte tous les Français et lui vous dit : 'ne vous inquiétez pas, j'arrive en 2027'". Selon lui, "la question, ce n'est pas le casting, mais le fond politique" et l'annonce d'Édouard Philippe est, dit-il, "une vaste fumisterie".