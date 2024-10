Cyril Hanouna - Déficit public : «On injecte de l'essence dans un véhicule qui fuit», estime ce journaliste

Invité dans On marche sur la tête, émission animée par Cyril Hanouna, Quentin Hoster, journaliste à Valeurs Actuelles, a rappelé que les dépenses publiques n'étaient pas toujours une garantie d'amélioration des services, prenant notamment l'exemple de l'hôpital.

Un secteur dans lequel "on a injecté 30 milliards d'argent public supplémentaire ces deux dernières années. Et pour autant, cet été, pour la première fois, on a vu des urgences fermer et des patients qui mouraient sur les brancards", regrette-t-il. Il compare cette stratégie au fait d'"injecter de manière complètement aveugle de l'essence dans un véhicule qui n'avance plus avec un réservoir qui fuit".

Alors que le déficit public de la France pourrait dépasser 6% du PIB en 2024, le Premier ministre Michel Barnier a évoqué la question du budget 2025 lors de son discours de politique générale, et déclaré que l'effort proviendra aux "deux tiers" de la réduction des dépenses.