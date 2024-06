Législatives 2024 : la difficile de campagne des députés Renaissance, plombée par l'image de Macron

Emmanuel Macron est-il devenu un repoussoir pour les Français ? Certains candidats de son camp en sont persuadés et lui demandent de se faire discret lors de la campagne. Et sur le marché Poncelet, dans la 4e circonscription de Paris, la tendance se confirme. Dans les allées, entre les étals de fruits et légumes, difficile de trouver des soutiens du président.

"On est arrivé à un point où je pense qu'il y a un vrai problème"

Car sur le marché, si les cerises sont belles, c'est surtout le prix qui interpelle Jacqueline. Au moment de faire ses courses, cette retraitée déchante. La baisse du pouvoir d’achat, c’est à ses yeux, le principal point noir du bilan d’Emmanuel Macron. "Tout a augmenté", regrette-t-elle au micro d'Europe 1, ajoutant que par conséquent, "je ne voterai pas pour Monsieur Macron".

Devant sa boutique, Sophie, commerçante de 32 ans, reconnaît faire partie des déçus du macronisme. "J'y ai cru comme tout le monde au début. Il était jeune, il nous donnait de l'espoir. Mais là, on est arrivé à un point où je pense qu'il y a un vrai problème", estime-t-elle.

Une personnalité qui repousse

De son côté, Serge, avocat installé dans le quartier, reproche surtout à Emmanuel Macron, sa gestion des comptes publics. "Les agences de notation sont en train de nous descendre au fur et à mesure. Et au niveau de la dette, au niveau du déficit public, c'est incommensurable", s'alarme-t-il.

Et au-delà des sujets de fond, du haut de ses 82 ans, Guy n’apprécie pas la personnalité du président. "Il fait un peu trop de parlotte, un peu trop de cinéma, un peu trop de théâtre", juge le retraité. Effet repoussoir ou pas, en tout cas, contrairement à 2022, la photo du chef de l'État n’apparaît pas sur les tracts de la députée sortante, Astrid Panosyan-Bouvet. Emmanuel Macron a été remplacé par un portrait d’Édouard Philippe.