Cyril Hanouna - Michel Barnier Premier ministre : «Une moins mauvaise nouvelle que les noms évoqués avant», estime Jacobelli (RN)

Emmanuel Macron a nommé ce jeudi Michel Barnier au poste de Premier ministre après de longues semaines de tergiversation. Alors que la gauche dénonce avec vigueur la nomination d'un chef de gouvernement issu de LR, le Rassemblement national a indiqué qu'il attendrait le discours de politique générale pour censurer, ou non, le futur gouvernement. Au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, Laurent Jacobelli a précisé la position du parti à la flamme.

"C'est une moins mauvaise nouvelle que les noms qui avaient été évoqués avant. S'il ne nous insulte pas, qu'il respecte notre poids à l'Assemblée et nos électeurs, il n'y aura pas de censure immédiate et ensuite, on lui fera des propositions sur la proportionnelle, pour plus de sécurité, moins d'immigration et plus de pouvoir d'achat", indique le député RN de Moselle. "Nous serons une opposition ferme, mais intelligente", conclut-il.