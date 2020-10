Crues dans le Sud-Est : Macron promet "plusieurs centaines de millions d'euros" pour reconstruire

Venu témoigner son soutien aux habitants des zones dévastées par la tempête Alex dans les Alpes Maritimes, Emmanuel Macron a confirmé mercredi que l'arrêté proclamant l'état de catastrophe naturelle avait été signé. Alors que les habitants espèrent beaucoup des promesses du chef de l'Etat qui a assuré que l'Etat allait "mettre les moyens" pour reconstruire, ce dernier a répondu aux questions de TF1 et France 2 depuis Saint-Martin-Vésubie. Il a assuré que l'Etat allait investir massivement pour la reconstruction à hauteur de "plusieurs centaines de millions d'euros".

Déjà 100 millions sur la table

"Nous allons créer un fonds Alpes-Maritimes : on met 100 millions d’euros mais c’est le début, ce sera massif. L’Etat va investir plusieurs centaines de millions d’euros" dans ce fonds, a promis le Président de la république mercredi, insistant sur la nécessité de débloquer ces fonds "rapidement" pour faire face aux "dégâts colossaux" qu'il a constaté sur le terrain.

Il a également annoncé la "mise en place d’une conférence des financeurs (...) pour que la solidarité nationale et locale soit mobilisée".

Macron demande aux assureurs "de faire le plus vite possible"

Alors qu'il a rencontré de nombreux habitants traumatisés, Emmanuel Macron a rappelé que "l’arrêté de catastrophe naturelle a été pris en 3 jours, un record" et que "les particuliers qui ont subi un sinistre, peuvent se tourner vers leur assureur. On viendra abonder à ces mécanismes", a assuré le chef de l'Etat qui a demandé aux assureurs "de faire le plus vite possible et le plus simple possible".

Il a ensuite re-mentionné, comme plus tôt dans la journée, le recours au fonds Barnier : "Il faut aider ceux qui vont reconstruire : c’est ce qu’on appelle le fonds Barnier, de l'argent qu’on prélève aux sociétés d’assurance, distribué en lien avec l’Etat". Et assuré que l'Europe serait "mobilisée" pour aider la France.

Emmanuel Macron a fait part de sa "pensée pour toutes les familles des victimes", de Bretagne, du Var et des Alpes-Maritimes toutes touchées par la tempête Alex. Le bilan actuel s'élève dans les Alpes-Maritimes à Le bilan s'élève à au moins cinq morts, 7 "disparus" et 13 "probables disparus", a-t-il annoncé.